桃園預計10月將送出2100張免費電影票，民眾至7大藝文場所消費滿800元，只要其中有含振興券消費，即可獲1張電影票。（桃園市政府文化局提供／陳夢茹桃園傳真） 受疫情影響，先前不少藝文場所為避免民眾群聚紛紛關閉，桃園為刺激藝文消費，預計10月推出「桃園挺文創送你看電影」活動，只要民眾到7大藝文場館消費累計滿800元以上，且其中含1筆振興券消費，可憑發票免費兌換隨機影城電影票1張，總計要發出2100張電影票。

許多藝文團隊因疫情導致演出機會減少，桃園市府透過免場租、多補助、實體及線上交錯等方式，配合各地小型展演，讓表演團隊能夠渡過疫情挑戰。另外，文化局預計10月要搭上中央推出五倍券或文化部藝fun券，加碼推出「桃園挺文創送你看電影」及「桃園挺文創送你抵用券」振興方案。

文化局文化發展科長黃蘭燕指出，桃園挺文創送你看電影活動，只要民眾持五倍券到桃園7大藝文場館，包括桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、大溪木藝生態博物館及桃園展演中心，可跨館消費，消費累計滿800元，可憑發票到線上登錄，即可免費兌換隨機影城電影票1張。

文化局預計提供2100張免費電影票，數量有限換完為止，希望讓民眾逛園區挺文創，同時振興電影產業，目前有合作的振興影城有6家，包括八德廣豐新天地的國賓影城、桃園統領的威秀影城、歡影城股份有限公司、桃園新光影城、威尼斯影城股份有限公司、9月底將新開幕的喜樂時代影城，電影票將採隨機給予的方式發放。

黃蘭燕說，桃園挺文創送你抵用券活動則是消費累計滿200元，即可兌換該場館下次消費抵用券100元。文化局表示，希望用這2種活動刺激民眾到市內藝文場館消費，相關活動細節待文化局公告為準。

(時報資訊)