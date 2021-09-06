大陸股市近期表現震盪，不過北上資金卻是持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，截至8月26日止，今年以來淨流入2,470.91億人民幣，已經遠遠超過去年整年2,089.32億人民幣。北上資金的持續挹注，代表國際法人機構資金不斷湧入陸股，外資長期淨流入A股的趨勢始終未變，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力。

投信法人表示，資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠，陸股中長期後市表現可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。

群益投信表示，陸股具長期投資價值，中長期來看，現階段大中華股市仍處於相對低檔，外國機構法人(資產管理公司、保險公司、退休基金等)仍持續挹注，為投資人不可或缺的資產配置標的。建議投資人採取定期定額的投資策略，兼具逢低布局、分散投資風險的。

目前手上已持有大陸部位的投資人，可以定額方式進場加碼，加速累積成本較低的單位數，想逢低參與中長線成長契機，卻尚未進場的投資人，若投資人投資屬性趨向保守，可以定額方式進場投資；至於投資屬性較為積極的投資人，可運用手頭上短期內用不到的閒置資金，單筆布局大中華基金。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸政府持續鼓勵資金往新興產業發展。大陸把科技創新擺在更明顯位置，推動大陸中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機(高端機床)、高階芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術開發。另外，碳中和政策持續推進，積極加大光伏、風電、儲能等新能源建設，未來5到10年歐美、大陸將持續推動碳中和計畫，新能源革命所衍生出的相關投資可以期待。

(時報資訊)