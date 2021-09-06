美國拜登政府推出「一代人一遇」達5,500億美元的基礎建設方案，可看出拜登政府對於解決氣候問題的重視，方案包括三大再生能源題材，支持者相信這是拜登政府宣示對氣候變遷議題高度重視的第一小步，預期拜登綠色新政相關題材將會扮演舉足輕重的位子。

歐美政府與企業相繼表達對氣候變遷的具體支持，推升了ESG相關題材獲得超額報酬的潛力。鋒裕匯理資產管理表示，ESG產業資金輪動快速，敏捷性相當重要，不能只聚焦單一產業，如：替代/轉型能源產業，透過彈性布局不同ESG產業，更能掌握ESG輪動行情。

觀察拜登該基礎建設方案的再生能源相關支出，主要有三項，分別為電網基礎建設(Grid Infrastructure)、電動汽車(Electric Vehicles)與能源儲存(Energy Storage)。

首先是電網基礎建設，白宮考量去年德州的極端冬季風暴和停電，推動了約730億美元的乾淨能源輸電投資(clean energy transmission investments)——升級電力基礎設施和建設，包含數千英里的新輸電線路，以促進再生能源資產的成長。

第二是電動汽車相關，該法案將運用約75億美元，去建立美國有史以來第一個全國性的電動汽車充電器網絡。白宮並希望在高速公路和社區內部署電動汽車充電器，尤其關注「農村、弱勢和難以到達」的社區。該法案還包括25億美元，用於購買零排放校車，更表示將會針對美國能源部既有的電動汽車電池回收等相關研究和開發計劃，在 2022～2026財年的每個財政年度增加2億美元。

第三則是儲能，該法案並有包含30億美元的電池材料加工補助和30億美元的電池製造和回收補助，這亦是拜登政府支持美國儲能製造目標的一部分。

著眼於美國拜登等政府對於解決氣候問題的決心，並非空穴來風，ESG產業長線趨勢仍維持相對正向。不過ESG相關題材多元且變化快速，不妨投資能納入多元ESG題材的ESG基金。

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票不參考傳統行業分類，全方位佈局於獨家ESG十大類股，包含：永續運輸、農/林業、健康生活、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、汙染防治、替代能源、能源效率/綠色建築等，具備「一站購足 (one-stop shopping)」優勢。

相較於市場上多數同類型或以永續為號召的主題基金(thematic funds)，往往僅聚焦2～3種主題，布局相對集中，波動性相對較高。

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票則分散配置，單一投資類別不超過 25％，時時監控並動態靈活調整投資組合。鋒裕匯理基金環球生態ESG股票在晨星永續投資評級亦獲得五顆地球肯定，為表現最佳10％基金，代表著ESG風險最低。

在團隊操作方面，鋒裕匯理資產管理具備經驗豐富的投資團隊，平均經驗19年，精選投資標的，不僅從財務角度關注優質公司，而且對每個投資案例都有明確的ESG關注點，進一步去發掘出值得留意的產業明日之星。

(時報資訊)