【時報記者莊丙農台北報導】TrendForce公布9月上旬面板報價，55吋UHD Open-Cell較8月下旬下跌8美元，跌幅3.8％，電視面板延續下滑走勢，市場預期，第3季電視面板價格平均跌幅將達8～15％，小尺寸電視面板跌幅甚至達2成。

電視面板報價自7月起跌，特別32吋小尺寸產品從7月89美元高檔，跌到8月74美元，跌幅高達17％，50吋電視面板8月跌幅為12％。而最新公布電視面板報價延續8月下旬走勢，55吋電視面板報價下跌8美元，跌幅3.8％，27吋監視器面板報價則是持平，筆電面板來看，14吋面板價格上揚0.2美元，漲幅0.4％。

隨著第3季面板價格在旺季走跌，法人看淡面板股表現，認為品牌廠因缺料與旺季來臨前積極備貨，從製造、海運與陸運時長約1～2個月，預估品牌廠最後拉貨高峰落在9～10月，若需求未見延續性，第4季出貨動能或將急轉直下。

法人指出，雖然即將進入雙十一、黑色星期五及耶誕假期等傳統購物旺季，但由於面板報價上揚超過一年時間，期間漲幅55～100％，小尺寸電視恐怕需求因成本、運費增加而降溫，預期促銷折扣幅度會是近年來最低，恐怕影響買氣。

另外，自疫情爆發以來，IT產品線中的消費性機種受惠於防疫動作衍生商機而出貨暢旺，然而，隨著各國疫苗施打率逐漸提高，相關需求已有降溫跡象，只有IT產品線的商用機種近期需求則隨疫情趨緩而出現增溫跡象。

由於部分面板產品線後續報價表現將受需求降溫衝擊，面板股的獲利成長性雜音不斷，法人對面板股投資都普遍持中立看法。

(時報資訊)