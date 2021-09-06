【時報-台北電】網通晶片大廠瑞昱（2379）6日公告8月合併營收96.27億元，連續4個月創下單月營收歷史新高，以訂單出貨比仍大於1的情況來看，法人看好瑞昱9月營收可望續締新猷，第三季合併營收將較上季成長約10％並改寫新高紀錄。

瑞昱對下半年展望樂觀，除了消費性電視領域略為放緩，其它如WiFi及乙太網路相關應用仍維持強勁，今年底前接單滿載，取得的產能持續增加，但還是無法滿足客戶強勁需求。瑞昱6日公告8月合併營收月增0.7％達96.27億元，較去年同期成長31.9％，連續4個月創下單月營收歷史新高，累計前8個月合併營收683.70億元，較去年同期成長43.9％，改寫歷年同期歷史新高。

法人表示，瑞昱9月營收可望維持高檔，第三季合併營收將較上季成長約10％，單季獲利挑戰賺進一個股本，第四季雖有淡季效應，但仍看好營收規模會與第三季約略持平。瑞昱不評論法人預估財務數字。

瑞昱下半年仍然面臨半導體供應鏈產能吃緊問題，包括晶圓代工、封裝測試、IC載板、記憶體等仍供不應求，由於晶圓代工廠及封測廠已開始啟動漲價動作，瑞昱下半年預期會再度進行全產品線的漲價計畫，並透過產品組合優化提高獲利能力，WiFi晶片供不應求會延續到年底。其中，瑞昱看好WiFi 6世代交替帶動成長動能，預期明年市場滲透率可逾五成，瑞昱已預訂明年產能因應強勁接單動能。(新聞來源：工商即時 涂志豪)

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