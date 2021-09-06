【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股上周五漲跌互見，那指小幅上漲。美股周一預定因假期休市。港股今日低開高走。

周一香港恆生指數收漲261.64點或1.01%，為26163.63點。國企股(H股)漲79.44點或0.85%，為9371.15點。

騰訊漲3.5%，報505港元，成交金額為134億港元居首位。騰訊在貢獻500億人民幣的「共同富裕」之後，擬針對微信的聊天紀錄推出付費的儲存服務，讓聊天紀錄得以在雲端備份。

汽車股上漲2.86%。恆大汽車漲14.5%，比亞迪漲7.8%，廣汽漲7.2%。德國IAA車展開展，為疫情後首個大型車展，全球各大汽車廠參展，發表最新創新。

京東上漲1.3%，京東健康跌0.06%。京東委任徐雷為集團總裁，金恩林為京東健康執行長，創辦人劉強東將更多時間投入在長期戰略的規劃。

聯想集團漲13.3%，報17.8港元。中金上調聯想評級到「跑贏行業」，目標價上調14.3%來到16港元。中金認為，聯想未來將透過對科技和醫療賽道的布局，繼續打造支付資產，不斷優化資產布局。

有色金屬板塊上漲。俄鋁漲14%，中國白銀漲5%。

中國鋁業上漲5.5%。由於幾內亞發生政變，鋁價大漲。幾內亞是鋁礦主要生產國，占中國進口的半數以上。中國鋁業表示，在該國的業務皆正常營運。

(時報資訊)