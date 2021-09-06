倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開平震盪拉回，終場下跌21.62點，跌幅0.12％，收在17,495.3點；櫃買指數亦同步下殺拉1.69點，跌幅0.78％，收在214.67點；三大法人進出方面，外資續買96.02億元，投信轉賣12.51億元，自營商轉賣0.82億元，惟外資法人於台指期轉買3,523口多單，累計淨空單部位為16,296口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖台股6日在內外資法人聯手拉抬晶圓代工台積電、聯電、世界先進，及環球晶、中美晶、世芯-KY等個股下，加權指數盤中一度上漲逾百點。不過，台股未能吸引市場買盤的跟進，甚至在特定人反手調節下，大盤經歷震盪壓回，市場追買意願謹慎。

就過往經驗觀察，每當市場拉抬權值股台積電、聯電、或金融股國泰金、富邦金的時候，都會使投資人出現「拉東出西」疑慮，導致台股6日唯獨晶圓代工股表現相對強勢，其它類股卻下跌居多。

個股方面，本周納入投資組合的中華化，搶攻電子化學領域，內外資法人心態積極偏多，股價6日強勢飆漲停，只要短線量價不失控，後市仍有望續揚。

展望後市，在台股慣性改變、10日線及月線等短中期均線順勢扭轉、內外資買盤可望陸續歸隊下，顯見後市行情仍有續往前高「萬八」關卡挑戰的機會。

選股方面，晶圓代工產能吃緊，對晶圓代工廠、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備股、封測業者等都可望帶來助益；至於貨櫃航運長榮、陽明及萬海等，主要受制於籌碼因素、清洗融資浮額，但在前景展望持續看好下，一旦籌碼清洗結束後，隨時可望再次上漲，投資人可待轉強機會浮現再行出手。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意