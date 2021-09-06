【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)公布2021年8月自結合併營收4000.48億元，較7月418.15億元減少4.3％、較去年同期4205.45億元減少4.87％，仍創同期次高。累計前8月合併營收3.51兆元，仍較去年同期2.88兆元成長達22.09％，續創同期新高。

觀察8月四大產品概況，鴻海表示，與7月相比，以雲端網路產品最強、消費智慧產品居次，電腦終端產品位居第三、元件及其他產品殿後。不過，與去年同期相比，則以消費智慧產品最強、元件及其他產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品則殿後。

鴻海董事長劉揚偉先前電話法說時指出，由於主要產品第二季出貨仍處相對高檔，帶動第二季集團營收年增逾2成，在比較基期較高下，預期第三季營收約與第二季持平，仍可較去年同期成長3～15％。

四大產品方面，劉揚偉預期消費智慧產品因基期較高且進入新舊產品交替期，第三季營收將季減3～15％、仍可年增逾15％。電腦終端產品因整體市況需求高，預期營收將季增3～15％，但因基期較高而年減3～15％。

雲端網路產品受惠雲端服務供應商（CSP）逐步進入拉貨旺季、伺服器需求提高，第三季營收預期將季增3～15％，但因持續缺料及基期較高影響而年減3～15％。不過，獲利較佳的CSP產品需求持續增加，將較第二季及去年同期強勁成長。

元件及其他產品方面，劉揚偉指出，連接器及鏡頭模組相關產品出貨將有較大幅增加，帶動第三季營收季增逾15％、年增3～15％。投顧法人認為，鴻海第三季旺季動能未如預期強勁，略微下修第三季獲利預期，仍維持「買進」評等、目標價維持130～156元區間不變。

(時報資訊)

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