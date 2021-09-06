看好台灣金融及傳產股類股具備「較低波動率、較高股息率」優勢，國內投信募集聚焦金融及傳產類股的台股基金，讓投資人投資台股基金時，也可有不同的類股配置。

兆豐投信將募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，基金分前收和後收手續費供投資人選擇。

兆豐投信表示，金融、傳產類股經營穩健，獲利多半回饋股東，截至今年8月31日，金融、傳產類股利率優於大盤的2.7％，在低利環境下，能產生現金流的金融、傳產類股為一投資好選擇。

且非電子類股的波動率也較低，統計2011年以來的指數年化波動率，非電子族群為14.8％，低於加權指數15.4％，明顯低於電子族群的17.5％，可以提供想要參與台股卻又害怕電子或科技股波動的投資人，另一個參與台股的選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，兆豐台灣金傳精選股息基金將是台灣唯一以金融、傳產類股為主的主動投資型基金，過去大家焦點關注都在電子股身上，但其實傳產類股中有許多在全球供應鏈中扮演關鍵角色，跟著全球大型品牌一起成長的企業，隨著資金回流，投資價值可望被發掘。

此外，隨著海外逐漸解封後將帶動旅遊、服飾、鞋子、汽車、自行車等需求，以及綠能、碳中和的趨勢下，電動車機電及配電設備、相關原物料、乾淨能源的廠商亦可望受惠。且在全球即將進入緩升息的循環下，有利金融類股的獲利，在多重題材加持下，金融、傳產類股仍具潛力。

目前市面上台股基金多以科技類股為主，兆豐投信將於9月13日募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，聚焦在台灣有潛力的金融、傳產類股，提供參與台灣股市的投資人不同選擇。

(時報資訊)