【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)旗下內容品牌VIVE ORIGINAL今日正式發布全球第一個全息音樂平台「BEATDAY」，結合容積攝影、XR以及NFT(非同質化代幣)，推出「PC版全息演唱會」及「手機版全息MV」系列作品，宣告正式進入演唱會「元宇宙」時代。

宏達電VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，這次開發BEATDAY全息音樂平台的目的，就是透過容積攝影、區塊鏈、XR等新科技，開創「元宇宙」時代的娛樂體驗。去年，用容積攝影立體紀錄歌手的音樂演出，打造「元宇宙時代」的演唱會和MV。

所謂的全息，是一種新技術技術，可以讓從物體發射的衍射光透過技術重現，其位置和大小同之前一模一樣，從不同的位置觀測此物體，其顯示的影像也會變化，因此，該技術拍下來的照片是3D的。全息是一個新技術，各家大廠也陸續跨入，包括Google就積極研發「全息投影」視訊通話，透過多架攝影機、感應器，再用光場顯示器投影出3D人像，讓遠距聊天的人有「共處一室」的臨場感。

劉思銘表示，相信BEATDAY花一段期間去適應後，就會輕鬆操作，提起進一步探索的慾望，全球都是BEATDAY的市場，現在預估單場成本約3000萬一場，門票收益的拆分再會和合作夥伴討論，當然，該必須往下降，才會有更多商機，BEATDAY可以瞄準的是全球的商機、不限人數。

BEATDAY運用了容積攝影(Volumetric Capture)技術，全角度捕捉歌手表演的每一個精彩瞬間，有別於一般虛擬演唱會單向觀看型態，BEATDAY在PC版的全息演唱會，能即時讓歌手在量身打造的特殊虛擬場景中演出，帶來實體所不能企及的超擬真視覺衝擊，也替音樂表演產業創造嶄新的可能性。

劉思銘表示，BEATDAY的商業模式主要來自於三部分，包括門票、購買商品/道具/服裝等數位商品(本次封測未上市)，最後，就是後續封測後真正上路，內容就需要付費收看，BEATDAY也會和更多歌手合作，創造更多有價值內容。

BEATDAY觀眾在演唱會入場前可透過平台製作專屬角色，透過虛擬道具與服飾表現獨一無二的自己，表演開始後，能夠360度無限制的自由穿梭場景與聲光表演。

去年宏達電特別購入亞洲第三座容積攝影棚，用容積攝影立體紀錄歌手的音樂演出，打造「元宇宙時代」的演唱會和MV，劉思銘表示，宏達電目前的容積攝影棚使用幾乎滿載，除非外部有合作計畫，不然不會考慮出租。

(時報資訊)

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