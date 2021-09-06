【時報記者王逸芯台北報導】海悅(2348)8月合併營收為3.78億元，月成長20.11%、年成長4.3%，單月直逼4億元的營收表現已逼近第一季的平均水準，顯見因疫情造成之影響已見緩和，先前預估的房市遞延買氣正開始發酵，海悅預期隨著賞屋來客量回升，新推案簽約數將明顯增加。

在疫情漸趨穩定，鬆綁室內人流限制下，海悅8月份全台建案接待中心的每週來客人數，已從疫情嚴峻期的300人，回升至逾1,500人，直追年初買氣旺盛的每周2,000人水準，亦帶動業績明顯回溫，推升海月8月合併營收月成長20.11%，為歷史同期新高表現，累計前8月合併營收30.19億元，年增率為53.96%。

海悅表示，國內房市首購與首換的需求依舊強勁，受疫情影響的房市遞延買氣已開始發酵，近期公司將陸續進行新建案的簽約動作，新簽約建案數量將會有明顯增加，而推案地區更涵蓋國內北中南地區。海悅進一步表示，根據主計總處十年一度的人口普查結果顯示，國內近10年人口的平均年增率降至僅0.3％，然部份地區相較平均值則有明顯的增幅，包括新竹市21.2%，桃園市11.4%、台中市11.1%與新北市7.6%等，海悅提早佈局全台代銷市場，包括新竹、桃園、台中與台南等地，而得成為因區域人口成長，帶動當地房市買盤活水的受益者。

海悅首次發行的12億元甲種特別股，在認購情況踴躍，且已幾完成特定人配銷作業下，預定9月22日收足股款，9月27日特別股新股上櫃；海悅表示，發行特別股目的主要為償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化財務結構，預計12月31日完成資金運用。

展望未來，海悅在全台代銷布局有成，轉投資收益穩健，加上自地自建業務逐漸開展，營運三隻腳策略並進下，中長期營運表現穩健成長無虞。下半年起公司在手接案量充沛，且因疫情買氣遞延將逐步發酵，可望在資金持續寬鬆，房市剛性需求依舊下，買氣勢必回溫，公司下半年將進場銷售之建案總銷金額超過1000億元(未含目前已銷售個案)。

(時報資訊)

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