【時報記者王逸芯台北報導】公園綠地周遭房價保值抗跌性好，永慶不動產根據內政部實價登錄，統計近一年中南部指標公園周邊700公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，發現以台中中央公園周邊交易表現最為亮眼，總共成交376件，其次是高雄都會公園，成交324件，第三則是成交238件的台南公園。

觀察其2018年6月至2019年5月與2020年6月至2021年5月房價發現，台中中央公園、彰化景觀公園呈現「價平」現象，漲幅不到1成，周遭生活圈房價相對穩定。台南公園則因周邊以透天為主，土地價值占比較高，進而拉高平均單價，房價漲幅19.2%居冠，高雄都會公園和嘉義公園則分別以14.8%和14.7%居次。

永慶不動產台中經貿敦化加盟店店長余俊潔說明，中央公園所在的水湳經貿園區，投入多項大型公設，像公園北側有國際會展中心、台中綠美圖、水湳轉運中心等，在綠地、建設題材帶動下，話題性不斷，許多預售小坪數推案已站上4、5字頭。而就公園附近中古屋市場來看，以集中於逢甲商圈、水湳市場一帶的3房大樓為購屋主力，余俊潔補充，年輕首購族、科技業從業人士偏好公設比低、坪數約30~40坪的物件，目前屋齡介於20至30年平均每坪單價落在21~24萬元，15至20年則每坪單價約27~28萬元，而10年內產品已破3字頭。

因「雙心池塘」爆紅的彰化景觀公園，近幾年房價漲幅9.7%。永慶不動產彰化南區大埔加盟店店長童元鋙表示，公園位在彰化市與和美鎮郊區交接地帶，是利用國道一號和國道三號橋下優化而成的空間，交易物件以透天住宅居多。童元鋙指出，在地人習慣以鄰近公園的金馬路來區分市況，若從金馬路靠近彰化的透天別墅，屋齡10年左右總價約1,500~1,800萬元，屋齡20~30年則總價在1200~1,500萬元；若是金馬路靠近和美的透天物件相對親民，屋齡10年左右總價約1,500萬元內可入手，而屋齡20~30年有機會1,000萬元以內輕鬆成家。

另外，金馬路上也有大樓產品，是首購族的最愛，目前屋齡20到30年間的3房含車位物件，總價約介於600至800萬元，而新成屋則是1,000萬元上下。童元鋙更看好未來彰化房市發展潛力，在台中捷運綠線沿伸至彰化段、彰化捷運「大竹鹿港線」加持下，勢必吸引更多剛性買盤搶先布局。

永慶不動產嘉義興業加盟店店長蔡龍進表示，嘉義公園位於嘉義市東區，這裡有「嘉義小天母」美譽，公園周邊大樓、華廈、透天產品皆有，啟明路往西有很多知名美食，生活機能豐富，不過大樓或華廈新案較少，以中古屋為主，像是屋齡5年內、2~3房的大樓，規劃室內坪數30~40坪左右，且附帶有車位，每坪行情約在25~30萬元，如果是20年以上則單價落在15~18萬元。

原名中山公園的台南公園，是當地最古老的公園，公園南側的公園南路上，大樓供給占最大量，可找到屋齡13~30年、2~4房的物件，其中戶數最多的社區屋齡約13~14年，平均每坪單價落在23~27萬元，而屋齡25~27年的公園第一排建案，則出現每坪11~14萬元的成交價，是首購族能負擔的友善價格。

另外，離台南公園5分鐘車程的鄭子寮重劃區，也是近期房市熱區，陳彼得說受益交通便捷和食衣住行育樂完善，規劃整齊街廓、低密度的住宅區，打造舒適居住氛圍，吸引南科等上班族進駐，新建案每坪單價都已站上3字頭。未來，台南鐵路地下化工程完工後，將打破台南市區東西的隔閡，有助商業活動更加活絡。

還有位於高雄市橋頭區與楠梓區交界的高雄都會公園，面積廣達95公頃，附近有捷運紅線R21都會公園站、中山高速公路，交通非常便捷，甚至楠梓科學產業園區(原楠梓加工區)提供不少就業機會，讓周邊房市加值，近一年成交量多達324件，推升區域平均單價來到14.7萬元。

永慶不動產高雄楠梓援中河堤加盟店店長鄭皓仁觀察，和高雄市區房價相比，楠梓、橋頭房價親民許多，一直是首購族的購屋熱點，以屋齡10年內、2至4房大樓產品受青睞，平均房價每坪17~19萬元，而屋齡20年上下物件則每坪約14~17萬元可以入手。

(時報資訊)