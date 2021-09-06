【時報記者任珮云台北報導】台股今震盪整理，市場期待4Q台股再戰18034的前高。兆豐投信投資長江宜津表示，台股創前高，護國神山台積電(2330)一定要表態，至於選股策略，兆豐投信看好後疫情的金融和傳產股，傳產股中如旅遊、紡織、鋼鐵、汽車和自行車等都相當看好。兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲則表示，明年的民間消費動能會優於今年，消費券和低基期是重要因素。在金融股方面，目前台股的金融股本淨比約1.1倍，而歷史的均值在1.4倍左右，換言之，整體金融股的評價是偏低的。

兆豐投信經理人許鈞雄認為，金融股的低評價高殖利率可望吸引資金進場，在金融股中又以具壽險背景的金融股較為看好，壽險金控的投資操作靈活，且豐厚的股息收入支撐股價走高。

金控獲利王的壽險金控富邦金(2881)今年股價已經漲逾8成，法人看好明年仍有續漲的空間，若以FED最快在2022年底升息來看，也不排除富邦金明年就會看到百元價格。

詹佩玲認為，台灣主計處公布今年第二季GDP為7.43%，展望下半年及2022年，主計處預計下半年疫苗施打率持續提升，防疫管制措施亦將逐步鬆綁，有利經濟表現。此外，政府五倍券效益，以全台灣2350萬人、每人領5000元台幣共計1175億元計算，將可貢獻全年消費1.2%，拉抬GDP 0.6%，預估明年民間消費將可恢復成長。至於明年台灣企業的獲利成長，高盛預估今、明年台灣企業獲利成長率分別可達37%、11%，雖然今年基期較高，但明年仍有2位數的年增。

詹佩玲強調，第三季通常台股表現相對清淡，統計近20年來，台灣加權指數3Q平均報酬為-2.36%，若投資人在清淡時期逢低進場布局，持有至隔年第二季，可以以獲得的報酬是四季中最高。

(時報資訊)

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