港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺6日表示，香港難以單獨建立碳排放限額市場，因此正與地區性的廣東及深圳碳交易所溝通，期望借助對方經驗，研究建立粵港澳統一碳市場。

香港信報報導，許淑嫺出席立法會財經事務委員會會議時指出，冀利用「債券通」及「滬深港通」等現有渠道，將投資者帶入大灣區統一碳市場。港交所會與證監會研究，期望年底前完成。

她又稱，港交所已成立可持續及綠色交易所，是亞洲首個多資產可持續投資產品平台，亦已與廣州期貨交易所簽訂備忘錄，共同研究雙方在境內外市場合作的可能性，推動交易所清算技術合作等。

香港正在研究成立區域碳交易市場的可能性，以及碳金融產品市場的規模潛力等，預計整個研究報告將在2021年12月完成。

(時報資訊)