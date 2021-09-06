受到許多存股族喜愛的ETF元大台灣50（0050）近期受惠於成分股台積電、聯電走勢強勁跟著上漲，反觀元大高股息（0056）則受到成分股長榮、友達及群創走跌而跟著下挫，有網友發文詢問是否該出清0056換成0050，引起正反兩派網友熱烈討論，有人認為續抱無妨，0056有高殖利率，但若要考量價差，0050會是較合適的選項。

根據元大投信官網資訊，0050的成分股中，台積電比重高達47.08%，聯發科、鴻海各占4.69%與4.41%，聯電與台達電則各占2%左右。近期台積電與聯電受惠於晶圓代工漲價題材，股價短短一周內上漲4.47%與11.84%，帶動0056股價向上攻堅，今（6日）盤中一度衝上新高價143.5元，終場收在142.55元，上漲0.65元（或0.46%）。

至於0056的成分股，長榮占最多的8.91%、友達4.74%次多，緯創與群創各占3.88%與3.82%。不過近期0056受到航運、面板族群走勢下跌影響，股價相當疲軟，今收在33.07元，下跌0.17元（0.51%）。

由於0050與0056近期呈現兩樣情，有網友在PTT論壇上發文詢問是不是應該將0056全部換成0050，「大盤從16000漲到17500，0056才32變33被航運跟喵喵害慘，反觀0050已經從130跳到142，是不是應該要把0056出清，通通換成0050 ?」

文章一出引起正反兩派網友們熱烈討論，有人點出兩者看重的題材不一樣，不能放在一起比較，0056年初到現在也漲了10%，更何況還有高殖利率護體；另一派則認為，0056長期報酬本來就不如0050，若想要跟著大盤上漲，當初就不應該選擇買0056。

對此，網友紛紛留言表示，「如果你存股目的是希望能跟大盤一起漲而非股息，那50本來就應該要配重一點，而不是因為56成分股死魚，就想要多押50」、「買56本來就是看股息吧，況且50上半年也不太動」、「0056本來就不是賺價差的」、「買56又很羨慕人家股價漲幅，你有事嗎？」。

此外，有人認為，0056將運價不穩定的長榮當第一大持股，選擇0050反而比較穩健，「56三大雷，戀人、包子、阿榮」、「0056長期報酬一直都輸0050阿」、「0050才是真存股，押台積電才穩」、「台股不會倒是台積電，買0050還56答案很清楚了」、「0056才不適合做價差好嗎」。

(時報資訊)

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