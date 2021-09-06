A股三大指數6日開盤漲跌不一，開盤後滬指漲逾1％站上3,600點，創業板指在醫療、醫藥類股帶領下表現相對強勢漲逾3％。午後創指單邊上漲超4％，滬深兩市成交額連續34個交易日破人民幣（下同）兆元，北向資金尾盤加速流入，全天累計流入超80億元。

概念股方面，鴻蒙概念板塊走強，鹽湖提鋰板塊拉升。總體而言，個股漲多跌少。截至收盤，滬指漲1.12％，報3,621.91點，成交額達6,535億元；深成指漲2.59％，報14,546.60點，成交額達7,721億元；創指漲4.06％，報3,228.09點，成交額達2,769億元。

從盤面上看，北京交易所概念股、白酒類股漲幅居前，有機矽、磷化工板塊跌幅居前。

(時報資訊)

#A股 #醫藥 #白酒 #三大指數

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
09/06
南韓KOSPI
3203.33 +2.27(0.07%)
09/06
香港恆生
26163.63 +261.64(1.01%)
09/06
上證指數
3621.86 +40.12(1.12%)
09/06
深圳成指
14546.60 +366.74(2.59%)
09/06
英國FTSE
7187.18 +48.83(0.68%)
09/06
法國CAC
6743.50 +53.51(0.80%)
00:05
德國DAX
15932.12 +150.92(0.96%)
09/06

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