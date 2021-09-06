A股三大指數6日開盤漲跌不一，開盤後滬指漲逾1％站上3,600點，創業板指在醫療、醫藥類股帶領下表現相對強勢漲逾3％。午後創指單邊上漲超4％，滬深兩市成交額連續34個交易日破人民幣（下同）兆元，北向資金尾盤加速流入，全天累計流入超80億元。
概念股方面，鴻蒙概念板塊走強，鹽湖提鋰板塊拉升。總體而言，個股漲多跌少。截至收盤，滬指漲1.12％，報3,621.91點，成交額達6,535億元；深成指漲2.59％，報14,546.60點，成交額達7,721億元；創指漲4.06％，報3,228.09點，成交額達2,769億元。
從盤面上看，北京交易所概念股、白酒類股漲幅居前，有機矽、磷化工板塊跌幅居前。
(時報資訊)
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