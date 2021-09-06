【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國半導體產業協會（SIA）公布，2021年7月全球半導體產業營收年增29%、月增2.1%，達到454億美元。

　SIA總裁兼執行長John Neuffer表示，7月全球半導體銷售仍然暢旺，所有主要區域市場和所有半導體產品類別的需求都很強勁。隨著半導體產業努力應付持續高漲的需求，近幾個月來晶片的生產和出貨均創下歷史新高。

　根據SIA出具的報告，7月營收較去年同期增長的地區依序分別為歐洲（年增38.0%)、亞太地區及其他所有地區（年增30.9%）、中國（年增28.9%）、美洲（年增26.8%）和日本（年增20.9%）。

7月半導體晶片營收較6月成長的地區依序分別為美洲（月增4.2%）、日本（月增3.2%）、亞太地區/其他所有地區（月增2.0%），以及中國（月增1.2%），但歐洲略為下滑0.8%。

　SIA預估2021年全球半導體產業營收將成長25.1%，達到5510億美元，其中記憶體晶片市場估將成長37.1%，類比晶片市場估將成長29.1%，邏輯晶片營收將增長26.2%。

　SIA並預估2022年全球半導體市場營收將進一步成長10.1%，達到6060億美元，其中記憶體市場估將實現2位數增長，仍將成為驅動整體市場的主力。

(時報資訊)

#SIA #半導體

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