氣動元件廠台灣氣立今(6)日公布，8月及前八月合併營收，雙雙創同期新高。氣立表示，雖然第三季的接單狀況相較第二季有趨緩跡象，以目前市場需求現況來看，仍維持高檔震盪的態勢。法人預期，今年營收及獲利可望優於去年，有機會改寫史上新高。

氣立8月合併營收1.89億元，年成長35.02％；前八月合併營收14.0億元，年成長34.55％，雙雙締造同期新高。

氣立指出，經濟體勞動人口減少的問題逐漸浮出檯面，加上全球新冠肺炎疫情反覆無法有效控制，封城、居家上班等管制方式持續實施，都推升企業加快設備自動化，設法降低缺工問題。這股自動化設備需求趨勢，不僅反映在氣立今年業績的成長，氣立也開始布局未來產能。

氣立表示，氣立第二季起，開始針對大陸平湖廠及松江廠持續添購設備，預計第四季完成建置後，產能可提升8％～10％。在訂單能見度部分，平湖廠除中國大陸市場外，亦有其他國外OEM的訂單，整體訂單能見度已看到明年第一季；上海松江廠與台灣泰山廠部分，則是持續穩定接單中。

法人預期，氣立上半年獲利創上市後新高，前八月合併營收也創同期新高，若無意外，氣立今年營收、獲利雙雙改寫史上新高。

(時報資訊)

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