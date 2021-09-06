美國視訊電子標準協會（VESA）宣布將為其DisplayHDR True Black高動態範圍（HDR）規格與標準，加入全新的600效能等級。基於VESA廣為各界採用之高效能螢幕及顯示器相容測試規範（DisplayHDR），DisplayHDR True Black標準針對有機發光二極體（OLED）及未來的microLED螢幕等自發光顯示器技術進行最佳化。全新的DisplayHDR True Black 600等級與現行的DisplayHDR、DisplayHDR True Black 400與500等級相比，能提供更高的亮度。DisplayHDR與DisplayHDR True Black是顯示器產業首批完全開放的標準，分別針對液晶螢幕（LCD）及自發光顯示器提供HDR品質的規範。

VESA亦宣布已取得全新DisplayHDR True Black 600效能等級認證的三款產品，包含華碩（ASUS）Vivobook Pro 14、Vivobook Pro 14X與Vivobook 15筆記型電腦。華碩已於另一場發布會中正式發表上述產品。

華碩全球副總裁暨個人電腦事業部總經理李益昌表示，華碩對於推出業界首款搭載獲VESA DisplayHDR True Black 600認證之顯示器的Vivobook Pro系列筆電，感到相當自豪。自從2019年我們在Zenbook Pro Duo創作者筆電上推出令人驚豔的4K OLED觸控螢幕後，我們便決心要為更多消費者提供OLED技術。除了通過VESA DisplayHDR True Black 600標準的開創性成就，我們也為創作愛好者與主流筆電市場提供強化的視覺體驗。

李益昌表示，全新的Vivobook Pro 14/14X/15筆電是專為年輕的創作愛好者所設計，而VESA DisplayHDR True Black 600標準則確保我們的消費者能看到以往看不到的細節，如此一來，他們將能在任何地方輕鬆地透過越來越受歡迎的HDR格式創作內容。全新的Vivobook 15是一款適用於日常工作與娛樂的筆電，使用者可以更輕鬆地享受HDR多媒體內容的繽紛世界。有了這些嶄新的標準，我們的使用者可以像導演般，享受電影等級的影像創作。我們相信我們全新OLED顯示器具開創性的HDR功能與低藍光發光量，將為每位筆電使用者帶來真正的影響；為內容創作、工作和娛樂帶來更多樂趣；同時賦予我們的客戶無限可能。

相較於VESA的DisplayHDR 1000效能分級，DisplayHDR True Black除了可顯示深100倍的黑階，還能提供更大的動態範圍，且上升時間（rise time）也提升四倍，這讓家庭劇院與遊戲愛好者能獲得極佳的視覺體驗。全新DisplayHDR True Black 600等級與True Black 500等級相比，其亮度要求提高20%，讓螢幕明顯更為明亮，同時保有OLED顯示器相同的絕佳黑階與色彩品質。上升時間指顯示器的畫面由全黑變成全白所需的時間。

VESA DisplayHDR任務小組負責人暨英特爾（Intel）的HDR顯示技術VESA駐會代表Roland Wooster表示，來自多家廠商的數十個筆電產品系列已通過DisplayHDR True Black規格中的400與500等級認證。這顯示PC產業普遍對DisplayHDR True Black標準與自發光顯示器的接受度與採用度正與日俱增。VESA持續以更嚴格的效能指標更新我們的DisplayHDR與DisplayHDR True Black標準，以展現HDR技術的最新發展。最好的例子就是我們的全新True Black 600效能等級，它對DisplayHDR標誌與規格計劃而言，都是相當重要的里程碑。我們很高興宣布華碩已經推出通過此一全新等級認證的首批產品，而未來幾個月內我們也期待看到更多符合此一更高效能等級的產品推出。

(時報資訊)

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