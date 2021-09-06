（出色的效能、可靠性及以8吋矽基氮化鎵(GaN-on-Si)晶圓生產的能力，凸顯出英飛凌與Panasonic在需求日益增長的GaN功率半導體領域進行了策略性拓展。圖／業者提供）

德國英飛凌科技（Infineon）和日本Panasonic公司已針對共同開發及生產第二代（Gen2）氮化鎵（GaN）技術簽訂合約，基於已獲認可接受的GaN技術，Gen2技術將提供更高效率和功率密度水準。出色的效能、可靠性及以8吋矽基氮化鎵（GaN-on-Si）晶圓生產的能力，凸顯出英飛凌在需求日益增長的GaN功率半導體領域的策略性拓展。為了因應市場需求，Gen2將會開發為650V GaN HEMT。該裝置具備易使用性和更高的性價比，主要應用包括高功率與低功率的SMPS應用、再生能源、馬達驅動等。

對許多設計而言，氮化鎵可提供比矽更多的基礎優勢。與矽MOSFET相比，GaN HEMT具備出色的特定動態導通電阻和較小的電容，因此符合高速切換的要求。能達到省電、系統總成本降低、可在較高頻率下操作、提高功率密度和整體系統效率等效益，使GaN成為對設計工程師而言極有吸引力的選項。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁Andreas Urschitz表示，除了具備與第一代相同的高可靠性標準外，由於改採8吋晶圓製造，客戶將可受惠於更易於控制的電晶體以及大幅改善的成本定位。如同雙方合作開發的第一代裝置，第二代裝置將會以常關型矽基氮化鎵電晶體結構為基礎。在此基礎上結合混合汲極嵌入式閘極注入電晶體（HD-GIT）結構無可比擬的穩固性，讓這些元件成為市場上的首選產品，同時成為長期最可靠的解決方案之一。

Panasonic工業解決方案公司工程部門副總監Tetsuzo Ueda表示，我們很高興能夠和英飛凌在GaN元件方面繼續合作。在這樣的合作下，我們將透過最新創新發展，供應高品質的第一代和第二代裝置。

(時報資訊)