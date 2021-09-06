【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在市場信心重回之下，日本東證指數也寫下31年來最高紀錄，收2,041.22點，漲25.77點或1.28%，創1990年8月以來最高。日經指數收29,659.89點，漲531.78點或1.83%。

　3日，日本首相菅義偉突然宣布，將不會參與29日要舉行的自民黨黨魁選舉，因為自己想專心對抗新冠病毒，表示菅義偉將不續任且首相任期僅短短一年。在政治不確定性暫時排除後，日股就開始上漲。

　瑞士信貸私人銀行認為，市場正在調節持股，日本疫苗接種率雖低，疫情也沒有降溫趨勢，但一些被低估股票已經有買盤進駐。因為，日本新冠疫苗覆蓋率很快將迎頭趕上歐美，加上商業活動重新開放，至2021年底時，將會有更多公司調高財測。

東京交易所各產業指數大多走高，運輸族群漲8.49%，而金融類股也漲2%左右。同時，晶片相關個股也上揚，東京威力科創漲2.43%，愛德萬測試漲2.56%。

　在菅義偉政府期間，大幅調降通訊費用的電信業者走高，KDDI漲3.64%，NTT漲3.6%，雙雙名列東證核心30中，漲幅最大前兩檔。

　至於東證30中表現最差的為東海旅客鐵道跌0.35%，其次是7&I控股跌0.22%。

(時報資訊)

#日股 #東證

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
09/06
南韓KOSPI
3203.33 +2.27(0.07%)
09/06
香港恆生
26163.63 +261.64(1.01%)
09/06
上證指數
3621.86 +40.12(1.12%)
09/06
深圳成指
14546.60 +366.74(2.59%)
09/06
英國FTSE
7187.18 +48.83(0.68%)
09/06
法國CAC
6743.50 +53.51(0.80%)
00:05
德國DAX
15932.12 +150.92(0.96%)
09/06

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