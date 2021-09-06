【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在市場信心重回之下，日本東證指數也寫下31年來最高紀錄，收2,041.22點，漲25.77點或1.28%，創1990年8月以來最高。日經指數收29,659.89點，漲531.78點或1.83%。

3日，日本首相菅義偉突然宣布，將不會參與29日要舉行的自民黨黨魁選舉，因為自己想專心對抗新冠病毒，表示菅義偉將不續任且首相任期僅短短一年。在政治不確定性暫時排除後，日股就開始上漲。

瑞士信貸私人銀行認為，市場正在調節持股，日本疫苗接種率雖低，疫情也沒有降溫趨勢，但一些被低估股票已經有買盤進駐。因為，日本新冠疫苗覆蓋率很快將迎頭趕上歐美，加上商業活動重新開放，至2021年底時，將會有更多公司調高財測。

東京交易所各產業指數大多走高，運輸族群漲8.49%，而金融類股也漲2%左右。同時，晶片相關個股也上揚，東京威力科創漲2.43%，愛德萬測試漲2.56%。

在菅義偉政府期間，大幅調降通訊費用的電信業者走高，KDDI漲3.64%，NTT漲3.6%，雙雙名列東證核心30中，漲幅最大前兩檔。

至於東證30中表現最差的為東海旅客鐵道跌0.35%，其次是7&I控股跌0.22%。

(時報資訊)