【時報記者莊丙農台北報導】氣立(4555)8月營收為1.89億元，月減2.41％，但年增達35.02％。氣立表示，雖然第3季的接單狀況相較第2季有趨緩跡象，但以目前市場需求的現況來看，仍可維持在高檔水準。累計前8月營收14億元，年增34.55％。

根據最新的人口普查統計，美國的出生率自2007年起下滑19％；2020年大陸人口普查的數據中，15～59歲的勞動人口從2010年的9.39億人降至8.94億人，佔總人口數從70％下降到63％，這些都顯示主要經濟體勞動人口減少的問題已漸漸浮出檯面。加上全球新冠肺炎疫情反覆無法有效控制，封城、居家上班等管制方式持續實施，都推動企業加快以自動化來降低缺工問題的進程。

大陸自動化設備需求趨勢不僅反映氣立今年以來業績的成長表現，公司也開始為接下來的產能進行布局，已經在第2季針對平湖廠及松江廠持續添購設備，預計第4季完成建置後，可提升8～10％右的產能。

在訂單能見度部分，平湖廠除了大陸市場外，亦有其他國外OEM的訂單，整體訂單能見度看到明年第1季；而上海松江廠與台灣泰山廠部分，則是持續穩定接單中。法人指出，今年可望繳出營收、獲利雙創上市後新高的成績。

(時報資訊)

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