【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)8月營收月減少2.1%、年減少15.29%，現階段宏達電持續在VR領域大量投資，力拚縮短進入規模經濟的過渡期。

宏達電8月營收3.66億元，月減少2.1%、年減少15.29%；累計前8月自結合併營業收入為32.64億元，年減少3.69%。

宏達電致力發展的XR生態鏈也漸趨完善，各產業紛紛投入XR商用領域的拓展與解決方案，在教育培訓、影視與遊戲等都有不錯的成績；此外，宏達電也在全球推出ISV合作夥伴計畫，廣邀開發者與品牌加入Vive Reality生態圈，目前全球已經有50多個合作夥伴簽署了該計畫。

此外，VIVE X加速器和虛擬實境風投聯盟(VRVCA)也於日前舉辦「虛擬路演」，來自五個國家的10個AR/VR創業團隊在活動中展示了基於元宇宙(Metaverse)、非同質化代幣(NFT)以及光場傳輸(Hologram)等前沿技術，以及在醫療、培訓、線下娛樂等領域的專業解決方案，與參與活動的50餘家投資機構再次掀起了一場XR行業的投資熱潮。宏達電表示VIVE X 加速器不僅將會持續地在前沿技術領域尋求投資機會，也將聯合各大合作夥伴開展對初創生態的扶持計畫，其中包括了NVIDIA Inception英偉達初創加速計畫、Unity China開發者支持計畫。

在智慧型手機業務方面，宏達電自8月起至9月中也搶搭奧運與暑期開學潮推出「HTC暑期遊戲月活動」，搶攻開學前最後一波放假購物潮。

(時報資訊)

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