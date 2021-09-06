【時報-台北電】河北同光科技發展有限公司年產10萬片直徑4-6英寸碳化矽單晶襯底項目投產。董事長鄭清超表示，專案從動工到投產用時17個月，滿產運行後能夠將產能提升3倍，預計年銷售收入5-10億元。

36氪指出，河北同光晶體有限公司是全省首家能夠量產第三代半導體材料碳化矽單晶的戰略新興企業。淶源專案投產後，產品將面向電動汽車行業，滿足其晶片需求。（編輯整理：張嘉倚）

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