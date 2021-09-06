《大陸產業》同光科技闢新產線 年收入增5-10億元 15:292021-09-06 時報資訊 張嘉倚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】河北同光科技發展有限公司年產10萬片直徑4-6英寸碳化矽單晶襯底項目投產。董事長鄭清超表示，專案從動工到投產用時17個月，滿產運行後能夠將產能提升3倍，預計年銷售收入5-10億元。 36氪指出，河北同光晶體有限公司是全省首家能夠量產第三代半導體材料碳化矽單晶的戰略新興企業。淶源專案投產後，產品將面向電動汽車行業，滿足其晶片需求。（編輯整理：張嘉倚） (時報資訊) #同光科技 #新產線 推薦專題 全民大撒幣 五倍券要來了，你準備好怎麼花? 2021-08-05~至今 文章數：22 在新冠肺炎肆虐下，國內6月餐飲、零售雙創史上最大衰退，全台失業人口也高達50萬人，7、8月狀況更加慘烈。被蔡政府視為經濟特效藥的振興券，在蘇揆拍板下，不僅敲定10月再度大撒幣，甚至免掏1千元就可換券，在人人有獎的前提下，匡列高達1100億元預算，且從去年的三倍券加碼成五倍券，並增千元面額，這個在苦悶疫情下的小確幸，上路進度值得你我密切關心。 前往專題 疫苗險、防疫險該買嗎？怎麼挑？懶人包在這裡！ 2021-03-21~至今 文章數：13 新冠肺炎疫情蔓延，國人除了搶打疫苗，也搶買疫苗險、防疫險。已經有醫療險的人，若不幸感染新冠肺炎，可以獲得理賠嗎？需要再額外投保這些防疫險嗎？如果沒有醫療險的人，面對琳琅滿目的險種，該如何選擇？又該注意哪些事項？本專題將帶你如何聰明選購疫苗險及防疫險，讓錢花在刀口上不浪費！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題