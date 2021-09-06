【時報-台北電】6日開盤後滬指漲逾1%站上3600點，創指在醫療、醫藥板塊帶領下表現相對強勢漲逾3%。板塊方面，參股新三板精選層概念多股高開，粵港澳概念股開盤活躍，CRO概念拉升，光伏概念走弱，白酒板塊沖高。午後創指單邊上行漲超4%，鴻蒙概念板塊走強，鹽湖提鋰板塊拉升。兩市成交額連續34個交易日破萬億，北向資金尾盤加速流入，全天累計流入超80億元。
收盤，滬指漲1.12%，報3621.91點，成交額達6535億元；深成指漲2.59%，報14546.60點，成交額達7721億元；創指漲4.06%，報3228.09點，成交額達2769億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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