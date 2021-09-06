【時報記者林資傑台北報導】國際半導體產業協會（SEMI）今（6）日舉辦領袖對談，鴻海(2317)董事長劉揚偉認為，台灣欲部署完整的化合物半導體生態系，需掌握打造電動車生態系、複製矽基半導體供應鏈成功經驗2大關鍵，政府可協助培育所需人才，並定期與產業交換意見、保持政策彈性。

SEMI今日以線上方式舉行領袖對談，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸及劉揚偉，共同剖析台灣化合物半導體贏者策略。曹世綸指出，無論從應用面或投資面來看，化合物半導體均呈現成長趨勢，台灣無論在矽基半導體或LED產業鏈，均已奠定很好的發展基礎。

對於台灣企業如何部署完整的化合物半導體生態系，劉揚偉認為應掌握打造台灣電動車生態系、成功複製矽基半導體供應鏈2大關鍵。首先，台灣半導體生態系非常完整，就資通訊產品的產業鏈亦蠻完整，但電動車產業生態系相對不那麼齊全。

因此，劉揚偉認為首要得先打造台灣電動車產業鏈，建立後自然可以帶動包括零組件等半導體產業鏈，來供應給電動車生態系。這也是鴻海為何一直倡導要做MIH平台，希望能透過MIH平台把台灣電動車生態系打造起來，這是非常重要的先決條件。

其次，劉揚偉指出，目前一台電動車約用到60顆碳化矽（SiC）功率元件，但一個6吋晶圓可做不到500顆、僅能約供應8部車，使需求遠大於供給。若能將矽基半導體供應鏈成功複製到碳化矽供應鏈，相信台灣在寬能隙半導體的經驗上，又多了一座護國神山。

對於政府如何跟產業對接，劉揚偉認為，台灣政府對半導體產業的支持有目共睹，但目前最缺乏的是人才。據人力銀行最新統計，今年台灣半導體人才空缺已超過2.8萬人，台灣每屆半導體相關畢業生約不到1.2萬人，兩者差距頗大。

劉揚偉指出，鴻海大約有5～6千人從事半導體相關工作，但面對電動車產業起飛，未來需要更多半導體人才，認為政府在此方面可大方協助業界培育人才，並鼓勵大學院校增加半導體相關獎學金、廣納全球優秀人才，透過產學合作給予一定的就業機會。

除了支持大學院校，劉揚偉認為，政府可思考在以就業為導向的技職體系，培養基層半導體技術人才，更接地氣地滿足專業人才需求。而SEMI也可以協會之姿，協助台灣半導體供應鏈及生態系，如何好好把握這股浪潮。

劉揚偉指出，歐美和日本等國家陸續推出扶植半導體產業的具體政策，台灣政府非常熟悉半導體產業，所以可以做得更多、更好，如針對半導體產業所需發展環境、基礎設施、人力規畫、法規調整和勞工權益等，定期與產業界交換意見，以維持政策上的彈性。

(時報資訊)

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