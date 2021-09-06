【時報-台北電】證券時報e公司訊，今日A股收盤，北向資金合計淨流入33.8億元(人民幣，下同)，其中滬股通淨流入6.6億元，深股通淨流入27.2億元。據統計，北向資金已連續11個交易日淨流入，累計至493億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#北向資金 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
09/06
南韓KOSPI
3203.33 +2.27(0.07%)
09/06
香港恆生
26163.63 +261.64(1.01%)
09/06
上證指數
3621.86 +40.12(1.12%)
09/06
深圳成指
14546.60 +366.74(2.59%)
09/06
英國FTSE
7187.18 +48.83(0.68%)
09/06
法國CAC
6743.50 +53.51(0.80%)
00:05
德國DAX
15932.12 +150.92(0.96%)
09/06

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