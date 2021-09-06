【時報編輯李慧蘭綜合報導】外資繼續買超96億元，惟內資轉賣、聯電翻黑，大盤17500關失守、險守5日線。台股集中市場今早小幅開高後，由權王台積電續帶隊電子軍團喊衝，而聯電則於盤初在低檔虛晃一招後，快速甩掉空頭翻紅，加上金鋼類股攜手助攻，大盤盤中一度推進至17633.67、大漲116.75點，惟航運類股漲多賣壓續增，今日開低後一路下行，加上面板雙虎受制報價看衰走弱拖累光電類指，近午聯電又遭空頭盯上，多空一路激戰，終場空頭勝出，加重大盤賣壓，集中市場收盤翻黑下跌21.62點、為17495.30點，總成交值增至3732.77億元。

籌碼面，今日土洋法人分道揚鑣，外資持續第二日買超、再加碼96.017億元，投信則轉賣超12.5103億元，自營商亦轉賣超0.8211億元，三大法人合計買超82.68億元；9月以來累計買超538.57億元，今年以來賣超4570.24億元。技術面，5日RSI為67.99、10日RSI為61，9日K值為88.30、9日D值為85.91，20日乖離率為2.49。

盤面上，美系外資喊買晶圓代工，看好新晶圓價格、客戶需求持穩，有利晶圓代工廠獲利提升，將台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)目標價，分別由877元、102.8元、170元，調高至1014元、119元、191元，評等皆為「買進」，今日台積電盤中最高衝上638元、登半年多來波段高位，終場收631元、漲幅1.77%，世界最高攀上173元，終場收165元、漲幅4.1%，聯電盤中最高來到72元，但尾盤調節賣壓出籠，翻黑收低在69.9元、小跌0.14%。中鋼(2002)Q3受惠季盤報價、外銷價格保持上漲，有利營運續成長，加上Q4旺季報價可望穩定上揚，今日股價開高走高，盤中最高達39元，終場收38.85元、漲幅3.74%，並帶動燁興(2007)、允強(2034)、中鋼構(2013)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)等連袂上揚，拉抬鋼鐵類指上漲逾1.8%，勇奪今日類股漲幅王。

分析師指出，大盤短線急彈至前波起跌點附近，但成交量並未明顯放大，不易化解上檔套牢賣壓，加上台灣經濟數據成長動能放緩，科技產業景氣Q4雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，預期指數將陷入震盪整理。分析師表示，時序進入9月有季底作帳，選股可留意投信認養股、航運、鋼鐵以及股價低基期業績股。

另，外資圈三大論壇「第22屆瑞信亞洲科技論壇」今起至10日於線上舉行，隨科技業旺季和蘋果發表會登場，瑞信研究團隊觀點也將受矚目。而台積電將於16日除息2.75元，除息走勢如何，亦為市場關注焦點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意