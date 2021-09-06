2021「亞洲最佳企業雇主獎」明基佳世達集團再傳佳績，從292家企業中脫穎而出，連續三年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮；同時也再度獲得主辦單位HR Asia肯定，獲頒「WeCare最佳員工關懷獎」，成為唯一一家連莊此獎項的企業，顯示疫情下關懷員工不遺餘力，備受肯定。

佳世達董事長陳其宏表示，實現科技生活的真善美，是明基佳世達集團的發展願景，也同時落實到員工生活的每一個面向，公司致力於從軟硬體各方面，打造令人羨慕的幸福企業。從員工身心靈照顧到多元人才的學習發展、提供高於同業薪資待遇，共同創造前瞻的企業經營成果。 陳其宏表示，疫情下應重視員工的安心與安全，今年也不被疫情影響，一樣維持調薪政策，並強化員工持股信託計畫，進一步延伸至員工退休後的照顧。未來將持續朝世界級的最佳企業雇主邁進。

面對COVID-19的考驗，明基佳世達集團成立危機管理小組快速決策，以科技工具守護員工的健康與安全，並整合內外部訊息與同仁溝通，讓員工安心。評選過程中，HR Asia對於明基佳世達集團善用數位工具，減輕疫情衝擊，並同時維護員工福祉的能力，感到印象深刻。此外，集團今年擴大線上活動的舉行，利用多款APP讓集團同仁同歡，不讓社交距離疏離了員工的向心力。

明基佳世達集團透過集團大艦隊優勢互補的方式，讓同仁有更高的挑戰目標和發揮舞台。工作上，有明基佳世達學院持續舉辦各類實體/線上課程，培養同仁的專業能力；生活上，提供具市場競爭力的薪資報酬，為台灣高薪100指數成分股之一，以實際行動照顧員工；在員工身心照顧方面，鼓勵各類社團及活動，員工下班後能放鬆一下，為隔天的工作加滿能量，疫情期間這些員工活動與福利不僅沒有縮減，反而透過創新與數位的方式，擴及更多集團關係企業同仁一起參與。並透過健康職場計畫，提供員工健康安全且舒適愉快的工作環境。

「亞洲最佳企業雇主獎」由HR Asia Magazine為亞洲各企業所舉辦的評比調查，是亞洲人力資源管理領域的權威獎項。HR Asia遴選相關行業專家代表組成的審查委員會，透過企業調查報告、員工匿名問卷調查、實地環境參訪等，以多面向的評鑑方式，來鑑定評比企業所呈現文化、環境、福利制度的完整性與真實性，選拔出不同領域的傑出企業品牌。

(時報資訊)

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