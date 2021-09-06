日盛投信6日表示，Jackson Hole央行年會對於QE減碼的溫和言論，美股指數再創新高，風險情緒好轉，台股上週在半導體權值股的助攻下，市場資金回流電子股，挹注盤勢上漲能力，站回季線上，整體技術線型轉佳。低利環境下科技股的成長性將持續令其評價具吸引力，而時序進入消費旺季及部分漲價題材等，都有助營運面回暖，建議可分批佈局科技基金，迎接電子旺季來臨。

日盛高科技基金研究團隊指出，新款iPhone將於本月發表，手機品牌新機發表將帶動相關供應鏈業績，加上法人持續回補半導體族群，市場資金回流電子股，挹注盤勢攻堅動能。鮑爾強調，減碼的時間點與速度跟升息的時間點並非連動，這兩個貨幣政策的決策機制是獨立分開的。此番談話被市場解釋為偏鴿，激勵美股續創新高，投資人關注焦點重回企業強勁獲利。在台股部分，市場資金充裕仍有利於大盤反彈後續攻。

日盛高科技基金研究團隊表示，電子族群步入旺季，且財報大多優於預期，在半導體龍頭調漲代工價格後，凸顯出半導體供應鏈供需失衡難解，預期2022年仍將供不應求，市場將持續關注因此受惠且明年成長明確的晶圓代工、ABF等主要族群；另2022年5G手機滲透率挑戰50％，未來幾年滲透率將持續上升，相關供應鏈營運將持續受惠。

(時報資訊)