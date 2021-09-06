為協助企業因應歐盟最新法規，資誠PwC永續發展服務公司6日舉辦「淨零碳排時代的碳治理致勝攻略」線上研討會，資誠永續發展服務公司董事長李宜樺致詞時表示，減碳是攸關企業存續的重要挑戰，歐盟公布了CBAM之後，對於台灣以出口貿易型態為主的產業結構而言，企業必須及早採取相關行動。

在全球2050年淨零碳排放發展之下，碳定價將是各國氣候治理的最主要工具之一。歐盟近日已公布，未來將實施碳邊境調整機制（CBAM），與歐盟貿易往來的國家，若該國無碳交易或碳稅等相關管理機制，將對其商品徵收碳排放費用。歐盟碳邊境調整機制預計將於2023年啟動轉型期，蒐集進口產品碳排放資訊，並於2026年正式實施收費機制。

除了解各國政府相關法規外，資誠建議企業加快盤點碳排現況，並導入減碳技術或相關管理制度，落實ESG資訊揭露，讓自身具備淨零碳時代下的企業基本生存力。

國立台北大學自然資源與環境管理所教授李堅明表示，CBAM可促使貿易夥伴承擔與歐盟境內產業相同的碳成本，以維持貿易公平性，並促進這些非歐盟國家的企業減少碳排放。另一方面，能防止歐盟企業轉移至其他碳管制較為寬鬆的地區或國家生產、而形成所謂的「碳洩漏」，藉此維護歐盟境內產業生存與發展。

李堅明強調，未來產品的碳成本占總成本的比重將會愈來愈高，勢必將衝擊產品競爭力而形成碳風險。企業面對這個重要的ESG課題，應加強產品碳排放強度管理，作為因應碳風險的最優先策略。

資誠永續發展服務公司副總經理張嘉宏指出，企業面臨氣候變遷管理趨勢之劇變與挑戰，包括國際規範變動、投資人關注、供應鏈與合作夥伴要求降低排放量、及消費者期望企業負起環境衝擊的責任等四種驅動力，必須盡早規劃並落實低碳轉型。

資誠聯合會計師事務所會計師劉欣萍指出，愈來愈多企業實施內部碳定價，如關係企業間有實際碳費收付，將涉及移轉訂價（內部碳定價是否符合常規交易）、支出可否抵稅、應否扣繳等稅務議題。此外，企業面臨低碳創新轉型，陸續導入各式智慧製造新科技時，亦可考慮善用投資抵減等租稅優惠，不僅達到節能省碳又能抵稅。

(時報資訊)