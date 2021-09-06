鴻海（2317）董事長劉揚偉今 （6） 日出席「領袖對談」座談會，為SEMICON Taiwan 2021年度盛會揭開序幕。近年力推電動車（EV）的劉揚偉強調，電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給，這是台灣絕佳的機會，如果能藉由發展EV來帶動化合物半導體供應鏈，有著「第三代半導體」之稱的碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）就有望成為台灣新一座的護國神山。

電動車商機浮現，但電動車的供應鏈卻還在成型中，劉揚偉指出，一部EV須使用到60顆SiC，但一座六吋晶圓廠卻只能生產不到500顆SiC，約等於八部EV的需求量，從中可以看出需求確實是遠大於供給，這將是台灣絕佳的機會，如果能把SiC供應鏈複製成功，台灣就可以多一座護國神山。

但在打造新一座護國神山上卻是問題重重，其中面臨的最大問題即是人才，劉揚偉指出，2021年台灣半導體人才需求為2.8萬人，但是半導體相關畢業生卻不到1.2萬人，希望政府在基礎設施、人力規劃、法規上做調整，並定期與業界互動，保持彈性，甚或是設立獎學金，鼓勵產學合作，也都是可行之道，此外，發展技職體系也是協助業界培養基礎半導體人才的良方。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意