【LIVE直播】新北市防疫記者會｜2021.09.06

新北市土城夫妻昨天（5日）確診，其中妻子是板橋某幼兒園教保員，匡列50多名幼兒與教職員工，最新PCR結果出爐，8名幼兒與1名家長確診。新北副市長劉和然今舉行防疫記者會時表示，今中午12時許幼兒園篩檢結果才出爐，這9名確診者都在板橋區，目前都送到醫院治療，並匡列相關接觸者123名，感染源正在疫調，初步調查跟桃園機師是沒有關聯的。

劉和然說，幼兒園老師先生確診後，CT值採檢24，老師之後確診後，CT值17，今天新增的9名確診幼童、家長，CT值分布在14.6至35.8之間，分布相當廣。除了昨天篩檢42位幼兒園幼童、10名教職員外，今天也擴大採檢5名隨班附讀幼童，以及附設課後安親班的18名學生和家長，目前都在居家隔離中。

劉和然說，幼兒園42名小朋友有40個篩檢結果出爐，32名陰性、8名陽性，臨托部分仍在採檢當中，數字一出來就會報告，確診就送醫院，採檢中的師生、家長都送往防疫旅館，絕對擴大匡列、採檢，相關細節只要有新發展，都會告訴市民。

劉和然也提醒教師、學生3點，第一只要有任何症狀，希望師生充分說明，第二有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、居家快篩劑。

而新北市長侯友宜稍早在議會表示，幼兒園目前所有居家隔離改為全數送防疫旅館，會持續追查到底感染源為何。

侯友宜說，中午12時30分匡列者40名PCR結果出爐，有8名幼兒與1名家長採檢陽姓，會持續追查誰到底誰是最早感染源，今天下午把所有學生、老師以及家長們擴大匡列。侯友宜也說，家長也陪同孩子到防疫旅館，相關足跡有必要會公布，目前尚不確定與機師事件是否有關，市府會持續疫調中。

指揮官陳時中表示，感染源應為幼兒園老師案16129，其丈夫也在9月1日發病，由於該幼兒園晚上還有補習班，因此呼籲新北市政府除對上午的人員實施每一家庭的匡列採檢外，晚上的人員也要同步進行。（新聞來源：中時新聞網張達智、中時蔡雯如）

(時報資訊)