【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國德州泰勒市（Taylor）表示，如果獲韓國科技巨頭三星電子選中作為新晶片廠的設廠地點，該市將提供大規模的地產稅減免優惠措施。

稍早韓國媒體則報導，消息人士透露三星可能在近日內宣布其在美國的第二座晶片廠將落腳泰勒市。報導指出，雖然三星評估過數個地點，但泰勒市以其地理優勢和優渥的租稅措施突圍而出。

泰勒市是三星電子考慮在德州建造一座170億美元晶片廠的兩個地點之一，另一個與之角逐該三星大型投資案的城市是奧斯汀市（Austin）。

三星這座規畫中的晶片廠預計將為當地創造約1,800個新就業機會。不過三星曾表示，也正在亞利桑那州和紐約州尋找其他可能的設廠地點。

其他潛在的地點尚未公布可能提供的稅負減免計畫。

根據泰勒市政府網站上發布的提案，三星將使用的土地將獲得相當於其估算財產稅92.5%的高額補助，這項措施將為期10年。在接下來的10年間補助的比例為90%，之後10年降為85%。其他措施尚包括在該地建造的新物業將享有10年92.5%的減稅優惠，以及退還開發審查費用。

泰勒市議會和其所在的威廉森郡（Williamson County）郡長本周三將審議這項提出的決議案。

這個在泰勒市的設廠地點距離奧斯汀市約25英里（40公里），占地面積約為1,187.5英畝（4.81平方公里），遠大於三星在奧斯汀市的選址。除了目前三星在美國唯一一座晶片廠所坐落的350英畝土地之外，該公司去年在奧斯汀市又購買了超過250英畝土地。

根據三星電子此前提交給德州政府的文件，如果三星選中在泰勒市建造新晶片廠，預計將於明年第一季動工，並於2024年底開始投產。

(時報資訊)