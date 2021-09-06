【時報-台北電】元太(8069)9月8日~9月9日，受邀參加瑞士信貸證券舉辦之「22nd Credit Suisse Asian Technology Conference」線上法人說明會。(編輯整理：李慧蘭)

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