【時報編輯廖小蕎綜合報導】台灣新冠疫情仍需謹慎以待，日前出現機師突破性感染，讓外界既害怕變種病毒Delta侵襲，也深怕國內疫情再次升溫，回到三級警戒的夢魘。受到擔憂氛圍影響，防疫概念重啟漲勢，毛寶(1732)今早匯聚多頭人氣，火力全開奔漲停至收盤、收27.65元，股價勇闖四關，一舉收復5日線、10日線、月線及年線。

口罩股亦強勢表態，美德醫療-DR(9103)開高至15.5元，盤中出現數次急拉，以漲停價16.85元華麗收場，拿回短均及月線，成交量9243張。康那香(9919)開高至22.6元，盤中維持4~5%漲幅，尾盤衝一波，最終上漲7.11%、收24.1元，重返10日線及月線，成交量4256張。恆大(1325)開高至50.3元，最終上漲4.9%、收52.4元，收復短均及月線，成交量3472張。南六(6504)開高至132.5元，小漲0.76%、收132元，成交量241張。

綜觀今日台股呈現開高走低，收跌21.62點或0.12%、報17495.3點；盤面上看，晶圓續強、航運股失溫、面板維持疲態，此外資金欲找避風港，具有題材的銅板股意外活潑。

中央流行疫情指揮中心最新消息，本土今增9例、0死亡，全部分布於新北市，指揮官陳時中表示，其中8人為新北幼兒園孩童、1家長。此外，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意