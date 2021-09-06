行政院長蘇貞昌今日主持擴大防疫會議，流行疫情指揮中心在會中建議，針對桃園機師和家人染疫事件，加強採檢、隔離等防疫工作，而近日本土確診數量尚屬穩定，建議9月7日至20日維持疫情二級警戒，並視情形適度調整管制措施。

蘇貞昌今日於會中聽取全球疫情概況、國內疫情發展、航空公司機師確診及桃園校園後續處理情形、疫苗施打情形、口罩實名制執行情形以及疫情警戒標準是否調整等報告。

指揮中心於會中指出，此次航空公司機師及其同住家人染疫事件，目前已採取多項擴大採檢、隔離與相關強化措施，除已於9月3日立即實施5+9新制外，也強化所有航線外站管理，並持續加強機場防疫及航空器清潔消毒。

有關確診學生接觸者之隔離及採檢情形，在密切接觸者部分，此次對於接觸染疫者之接觸者，皆擴大採取預防性集中檢疫措施，此次學生確診案之接觸者有227名列集中隔離，5名列為自主健康管理，應採檢之232人中，227名為陰性，2名檢驗中，3名尚待採檢，而本月3日校園擴大採檢2,656名皆為陰性。

因近日本土確診案件尚屬穩定，指揮中心建議9月7日至20日維持疫情警戒標準為二級，並視情形適度調整管制措施。

蘇貞昌也於會中表示，因台灣產業經濟以及國際貿易往來之空中運輸，以及航班調度的需求，國人對於機師及機組員之檢疫措施已釋出最大的肯定、尊重以及體諒，請交通部及民航局除了加強硬體設備及相關動線空間的清潔消毒外，更應責成各該航空公司嚴格督管所屬機師及機組員，若有違反指揮中心相關防疫指引或規定者，除對行為人課予裁罰外，若所屬員工之航空公司未善盡監督管理之責，也應依法開罰。

(時報資訊)