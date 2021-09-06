電子、精密化學品出貨帶動，三福化（4755）8月營收3.86億元、年增9.49％；前8月營收27.48億元、年增7.17％。第三季在客戶需求有望持續站穩高檔，加上客戶顯影劑回收工程業務，下半年營運動能加速發揮。
永光（1711）受惠色料、特化出貨復甦，第二季獲利季增四成；伴隨第三季電子旺季助攻，7月營收年增20％，自結稅前淨利5,483萬元，年增452％；前7月稅前淨利4.2億元，年增227％，每股稅前盈餘0.77元。
分析師認為，永光今年以特用化學成長幅度最為突出，價量均增加，後續也看成長動能充足，最主要的染料化學品也隨下游成衣客戶需求逐漸成長，第三季營收年增表現可期。
三福化第二季因產品組合影響、加上沒有客戶顯影劑回收設備工程收入，毛利率小幅趨緩；惟出貨動能持穩推進，上半年淨利年增17％，EPS 2.14元目前整體精密化學品需求仍然暢旺，第三季訂單有望烘托單季營運展現季增、年成長雙效力道。
分析師指出，三福化預計有近3億顯影劑工程訂單在手，目前僅施工約不到1億元，下半年另外尚有不少工程收入進帳，有望帶動獲利蓄勢更上層樓。
永光前7月營收年增22％，營業淨利年成長606％，稅前淨利4.2億元，年增227％。其中，特用化學品年增42％；色料、電子化學品年增23％、17％，醫藥化學品年增6％。
永光指出，特化產品與電子化學品受工業活動恢復需求轉好，帶動產品組合轉佳，毛利率向上提振。醫藥各項主要產品批量放大與新產品相繼推出，並大力推展代工業務，增加稼動率，並藉由與新藥公司合作帶動商機，強化長期利基。
(時報資訊)
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