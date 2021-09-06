群電宣布，8月營收為33.16億元，月增5.5％，年增7.1％，為同期歷史次高，前8月營收達260.67億元，年增18.3％，續創同期歷史新高。群電表示，隨著料況略有舒緩，第三季營收不僅可望逐月成長、更有機會突破百億元大關，再創歷史新高，第四季則有機會淡季不淡。

另外群電也透露，應美國低軌道衛星通訊客戶要求重新設計的家用接收站用電源、新款伺服器電源，今年底都將量產出貨，可望為明年營運添加動能。

群電表示，受惠於傳統旺季，包括商用筆電、電競筆電、智慧家庭及伺服器電源需求都較上季升溫，再加上料況略有舒緩，預期第三季營收表現可望逐月成長，整季營收有望突破百億大關、再戰單季歷史新高。

雖然料況略有緩解，但部分零組件仍供應有限的下，群電表示，將會優先衝刺獲利較佳或未來具成長性的產品，第三季獲利率有機會較上季穩步提升，而第四季則在重要IC供應商的支援，料況會比第三季再改善一些，加上2022年農曆春節落在2月1日，客戶節前備貨有望在今年12月提前展開，預期第四季營運將有機會淡季不淡。

群電進一步指出，耕耘已久的新產品4,000瓦伺服器電源，客戶詢問度非常高，目前正加緊進度，目標於年底前量產，而市場關注的衛星通訊電源新產品已準備就緒，新客戶創造力十足，一直在產品上求新求變，群電負責的用戶端電源，也應客戶要求全新設計，跟上一代電源相比有大幅度的改版，而群電在不到一年的時間內克服新客戶、新應用、新製造基地的三重挑戰，為客戶提供新一代電源的整體解決方案，目前正在配合客戶做最後的系統測試，預計第四季產品將正式出貨，可望為明年營運再添動能。

(時報資訊)

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