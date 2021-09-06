台股今(6日)在台積電、聯電、世界先進股價攀升點火帶動下，指數開高震盪，終場加權指數收在17495.3點，下跌21.62點，成交值3732億元，台積電收在631元，上漲11元，漲幅1.77%，來到近6個多月以來的新高，聯電收在69.9元，小跌0.1元。

美股上周五(3日)漲跌互見，台股開盤上漲17.13點，以17534.05點開出，早盤一度翻黑下跌55點，聯電開盤下跌0.9元，10點後回神再創72元的波段新高價；台積電開盤以623元、上漲3元開出後緩步攻堅，午盤驚驚漲至638元，，大漲18元，漲幅逼近3%，來到近6個多月以來的新高價；同樣受惠晶圓代工漲價題材的世界，盤中股價也創下173元新天價，單單台積電即貢獻指數逾百點，推升指數攻上17633.67點的近1個多月新高。

面板股受報價崩跌影響，友達、群創、彩晶盤中都跌逾半根停板，接近11點陸續有零星買盤進場，跌勢收斂；聯詠、敦泰等面板驅動IC也受波及，跌逾4%。

鋼鐵族群今表現相對強勢，中鋼漲逾3%，盤中來39.1元，中鋼構早盤攻上80元的新高價，漲幅近8%。

航運族群原本即較為弱勢，尾盤又見賣壓，類股指數跌逾4%，長榮、陽明、志信、四維航跌逾5%，萬海、台航、慧洋-KY也跌逾4%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意