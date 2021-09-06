【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數214.67點，跌1.69點；總計170家漲、538家跌、63家持平；委買4084805張、委賣2609946張；總成交值973.76億元。

(時報資訊)

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