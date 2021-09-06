【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17495.30點，跌21.62點；總計162家漲、761家跌、70家持平；委買17862381張、委賣12566845張；總成交值3732.77億元。

(時報資訊)

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