（遠傳電信6日宣布推出手機舊換新，額外加碼最高折抵4,000元。圖／遠傳電信提供）

遠傳電信6日宣布推出「手機舊換新」加碼優惠活動，即日起至10月31日止，不限遠傳用戶，只要攜帶可估價之舊手機至全台遠傳門市，三分鐘內即可估算出舊手機回收金額，若換購指定新機還有額外再加碼，9月10日起，最高再折抵4,000元。另，將廢棄手機攜至遠傳門市回收更可獲得配件購物金50元。

長期以來，遠傳重視電子廢棄物等相關環保議題，為提供消費者方便的回收管道，遠傳於全台各門市皆設置回收箱，消費者可將家中廢棄手機、平板或其他配件攜至門市回收。

遠傳這次推出的「手機舊換新」加碼活動，不限遠傳客戶，全台門市皆可辦理，舊手機利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，換購指定新機加碼最高再折4,000元，3C家電、配件等亦可直接折抵。

遠傳表示，該公司持續關注氣候變遷與環境保護，推動溫室氣體排放減量、導入創新管理措施，並積極打造綠色價值鏈，卓越成效早已經獲得國內外永續評比的高度肯定。每年「世界地球日」也定期舉辦「綠色嘉年華」活動，邀請供應商、社會大眾與遠傳一同參與環保綠行動，具體落實遠傳多年來倡議的「寶衛地球、讓愛遠傳」活動。

(時報資訊)

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