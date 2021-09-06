【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數214.91點，跌1.45點；總計171家漲、537家跌、55家持平；委買6825528張、委賣4438698張；總成交值854.63億元。

(時報資訊)

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