【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17493.71點，跌23.21點；總計172家漲、748家跌、65家持平；委買28588846張、委賣19914611張；總成交值3256.37億元。

(時報資訊)

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