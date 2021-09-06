【時報記者張漢綺台北報導】智慧安控品牌廠晶睿(3454)聚焦泰國市場有成，為今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線提供智慧安防解決方案，電子產業供應鏈缺料問題未解，為晶睿通訊下半年營運增添變數，晶睿表示，下半年將繼續著重供應鏈管理，以因應原物料供給的快速變化，進而達成客戶需求。

晶睿專注於品牌及代工雙事業發展，持續強化行銷自有品牌及擴展產品線的深度與廣度，並積極布局海外市場，近期拓展亞太市場有成，聚焦泰國市場在第3季大有斬獲，成功為今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線提供智慧安防解決方案。

晶睿通訊車載球型網路攝影機以其可靠及耐用堅固受到市場青睞，適用於公車、捷運、火車等交通工具，MD8563-EH具備防破壞IK10等級金屬外殼，且符合EN50155標準、通過IP67防水等級堅固設計測試，可承受惡劣環境的操作環境，如：衝擊、振動、濕度、灰塵和溫度波動，讓運輸系統於移動過程保持穩定，攝影機於移動環境下依然可維持無與倫比的清晰視角，安防視野大幅提升，為乘客帶來安心、舒適的乘車體驗。

再者，車載球型網路攝影機內建WDR Pro功能，即使在高對比的環境中，仍保有高度可見性，而透過第二代智慧型影像串流技術，頻寬效率更加優化，且提供人性化的觀看視角，可即時了解車廂長廊狀況。

晶睿通訊車載球型網路攝影機成功應用於橫跨泰國曼谷城市及郊區的曼谷全新捷運紅線車廂，共配置了570台車載球型網路攝影機MD8563-EH於四節車廂型及六節車廂型列車，其中，10列四節車廂型列車部署180台攝影機，每列車廂分別配置18台攝影機；15列六節車廂型列車則部署390台攝影機，每列車廂採用26台攝影機，其產品線包含車載球型網路攝影機MD9560-H及車載魚眼網路攝影機FE9391-EV(M12)，可適用於室內車廂或車輛的狀況監控，而戶外機種MD9582-H亦可適用於車前及戶外監控，三款機種皆具備更優異的影像壓縮技術及紅外線燈，可望為營運再添動能。

受到缺料影響，晶睿通訊前7月合併營收為32.15億元，年減7.53%，晶睿表示，下半年除持續著重供應鏈管理，滿足客戶需求，也將發揮代工及品牌上綜效，與合作夥伴拓展各面向企業專案，加速開發智慧安防的應用場景，以拓展市占率。

(時報資訊)

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