澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）指出，澳洲將堅定不移地捍衛自己的主權及價值觀；面對中國經濟脅迫，他提出一項名為「中國+」的國家政策予以反制。

佛萊登柏格今天發表演講，多家媒體昨天已事先收到演講稿，澳洲人報（The Australian）今以頭條刊登「面對中國威脅拒不退讓」（No retreat in face of China threat）、澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）也以頭條刊登「財政部部長加碼抵抗中國」（Treasurer doubles down on China），其他各媒體也大幅報導。

據澳洲人報報導，佛萊登柏格指中國已日益具有侵略性，澳洲必須採取全新的國家政策，以便能夠抵擋得住中國的經濟脅迫；而澳洲企業亦「需要提升自身的復原能力」。

佛萊登柏格認為，澳洲必須採取全新的中國政策，他稱之為「中國+」（China-plus）；意即澳洲必須分散市場、增加在網路安全領域的投資、扶植自己的供應鏈，以及減低對中國貿易的過度依賴。

佛萊登柏格提到，目前全球已回到「戰略競爭」（strategic competition）時代，對全世界的經濟和安全局勢都具有決定性的影響。

佛萊登柏格指中國崛起成為經濟超級強權，已幫助超過8億人脫貧，對全球經濟成長和繁榮帶來重大貢獻；不過，中國近年已經變得更為「自信和獨斷」，開始將自己的經濟力量運用在對外施加政治壓力。

他批評，中國利用一帶一路投資計畫亮出「蘿蔔」，然後以經濟手段威脅其他國家順從中國。

佛萊登柏格認為，現在和過去冷戰時期有著重大差異。過去冷戰時代，蘇聯陣營大致上與世界上其他地方斷續往來，並未與其他地方進行貿易，也沒有在其他地方投資；但今天中國的影響力比前蘇聯大得多。

他引述國際貨幣基金組織（IMF）數據，指中國佔全球GDP將會在2021年增加至18.8%，較2001年的7.7%高出許多；他又指出，與中國有貿易關係的國家接近130個。

佛萊登柏格說，中國結合其經濟力量、全球整合能力，再加上在國際上擺出的武斷姿態，已對全世界很多國家帶來全新和重大的挑戰。

他強調，即使中國致力打擊澳洲經濟，但澳洲是「堅定地捍衛我們（澳洲）的主權和價值。」

佛萊登柏格坦承，澳洲已遭遇日益強大的壓力，而且還遭受經濟脅迫；但他強調澳洲是「一如以往並且堅定不移」地捍衛自身主權和核心價值觀念。

佛萊登柏格又提到，在這個全新世界局勢裡頭，經濟復原能力是關鍵因素，攸關澳洲的戰略利益和關鍵經濟利益；他強調「經濟利益和安全利益」兩者已是「日益重疊」。

隨著澳、中關係惡化，澳洲多項產品出口中國受到阻撓；但佛萊登柏格指出，澳洲出口商已展現出「出色的復原能力」，眾多受到中國針對的廠商和行業都已重新導向至其他的出口目的地，而且澳洲經濟「持續表現非常強勁」。

佛萊登柏格還坦承，中國的舉動的確對澳洲造成衝擊；但他同時指出，澳洲和中國雙方都在承擔「代價」。他還提醒，要是允許市場自由運行的話，對澳洲和中國雙方都有好處。

雖然中國的舉動已對澳洲的一些行業和地區造成傷害；但佛萊登柏格表示，直至目前為止，中國對澳洲整體經濟所造成的衝擊「是相對輕微的」。他說：「這或許出乎很多人的意料之外。」

(時報資訊)