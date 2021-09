澳洲財政部長佛萊登柏格(Josh Frydenberg)指出,澳洲將堅定不移地捍衛自己的主權及價值觀;面對中國經濟脅迫,他提出一項名為「中國+」的國家政策予以反制。

佛萊登柏格今天發表演講,多家媒體昨天已事先收到演講稿,澳洲人報(The Australian)今以頭條刊登「面對中國威脅拒不退讓」(No retreat in face of China threat)、澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)也以頭條刊登「財政部部長加碼抵抗中國」(Treasurer doubles down on China),其他各媒體也大幅報導。

據澳洲人報報導,佛萊登柏格指中國已日益具有侵略性,澳洲必須採取全新的國家政策,以便能夠抵擋得住中國的經濟脅迫;而澳洲企業亦「需要提升自身的復原能力」。

佛萊登柏格認為,澳洲必須採取全新的中國政策,他稱之為「中國+」(China-plus);意即澳洲必須分散市場、增加在網路安全領域的投資、扶植自己的供應鏈,以及減低對中國貿易的過度依賴。

佛萊登柏格提到,目前全球已回到「戰略競爭」(strategic competition)時代,對全世界的經濟和安全局勢都具有決定性的影響。

佛萊登柏格指中國崛起成為經濟超級強權,已幫助超過8億人脫貧,對全球經濟成長和繁榮帶來重大貢獻;不過,中國近年已經變得更為「自信和獨斷」,開始將自己的經濟力量運用在對外施加政治壓力。

他批評,中國利用一帶一路投資計畫亮出「蘿蔔」,然後以經濟手段威脅其他國家順從中國。

佛萊登柏格認為,現在和過去冷戰時期有著重大差異。過去冷戰時代,蘇聯陣營大致上與世界上其他地方斷續往來,並未與其他地方進行貿易,也沒有在其他地方投資;但今天中國的影響力比前蘇聯大得多。

他引述國際貨幣基金組織(IMF)數據,指中國佔全球GDP將會在2021年增加至18.8%,較2001年的7.7%高出許多;他又指出,與中國有貿易關係的國家接近130個。

佛萊登柏格說,中國結合其經濟力量、全球整合能力,再加上在國際上擺出的武斷姿態,已對全世界很多國家帶來全新和重大的挑戰。

他強調,即使中國致力打擊澳洲經濟,但澳洲是「堅定地捍衛我們(澳洲)的主權和價值。」

佛萊登柏格坦承,澳洲已遭遇日益強大的壓力,而且還遭受經濟脅迫;但他強調澳洲是「一如以往並且堅定不移」地捍衛自身主權和核心價值觀念。

佛萊登柏格又提到,在這個全新世界局勢裡頭,經濟復原能力是關鍵因素,攸關澳洲的戰略利益和關鍵經濟利益;他強調「經濟利益和安全利益」兩者已是「日益重疊」。

隨著澳、中關係惡化,澳洲多項產品出口中國受到阻撓;但佛萊登柏格指出,澳洲出口商已展現出「出色的復原能力」,眾多受到中國針對的廠商和行業都已重新導向至其他的出口目的地,而且澳洲經濟「持續表現非常強勁」。

佛萊登柏格還坦承,中國的舉動的確對澳洲造成衝擊;但他同時指出,澳洲和中國雙方都在承擔「代價」。他還提醒,要是允許市場自由運行的話,對澳洲和中國雙方都有好處。

雖然中國的舉動已對澳洲的一些行業和地區造成傷害;但佛萊登柏格表示,直至目前為止,中國對澳洲整體經濟所造成的衝擊「是相對輕微的」。他說:「這或許出乎很多人的意料之外。」

(時報資訊)