【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人預期美國聯準會可能放緩縮減其大規模激勵計畫的步伐，周一美元兌主要貨幣仍處於近一個月低點。

　目前美元指數微升0.05%，報92.155，仍接近上周五公布遠遜於預期的就業報告後創下的8月4日來新低（91.941）。

　目前歐元持平於1.18775美元，上周末一度觸及6月29日來新高（1.1909美元）。歐洲央行即將開始縮減激勵措施的預期為歐元帶來提振。該央行將於周四召開決策會議。

　美元兌日圓小升0.1%，報109.79日圓，仍未脫離過去兩個月來的狹幅區間走勢。

因疫情捲土重土導致餐旅業需求下滑和招聘停滯，美國8月非農就業人數僅增加23.5萬人，遠遠不及經濟學家預估的72.8萬人。聯準會已一再重申，就業市場的復甦力道是其啟動縮表的關鍵之一。

　澳元兌美元小跌0.17%，報0.7435美元，但仍接近前一交易日觸及的7月15日來新高價（0.74775美元）。澳洲央行將於周二公布貨幣政策決議。

　澳洲國民銀行預估澳洲央行將在本周會議上再次縮減購買資產規模，儘管在一延再延的封城之後，縮減購債規模可能成為一個非常難以取捨的決定。

　此外，比特幣目前約持穩於51,785.60美元，此前一度曾站上51,920美元，創下5月12日以來的新高價。

　以太幣上周漲破4,000美元大關，為5月中旬來首見，但之後價格幾乎沒有變化，目前暫報3,942.77美元。

(時報資訊)

#美元指數 #聯準會 #縮表

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
14:15
南韓KOSPI
3201.83 +0.77(0.02%)
14:16
香港恆生
26116.72 +214.73(0.83%)
14:21
上證指數
3622.23 +40.49(1.13%)
14:21
深圳成指
14540.88 +361.01(2.55%)
14:21
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.40(0.37%)
09/03

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