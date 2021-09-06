【時報-台北電】6日三大指數開盤漲跌不一，隨後集體拉升，滬指漲逾1%站上3600點，創指在醫療、醫藥板塊帶領下表現相對強勢漲逾3%，北向資金流入超50億元，兩市成交額超9000億。盤面上，參股新三板精選層概念多股高開，粵港澳概念股開盤活躍，CRO概念拉升，光伏概念走弱，白酒板塊沖高，鋰礦股持續殺跌。午收整體看來，北交所概念、CRO概念、白酒板塊漲幅居前，有機矽、HIT電池、磷化工板塊跌幅居前。

午間收盤，滬指漲1.02%，報3618.31點；深成指漲2.16%，報14486.65點；創指漲3.75%，報3218.35點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #陸股 #北向資金

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
14:15
南韓KOSPI
3201.83 +0.77(0.02%)
14:16
香港恆生
26116.72 +214.73(0.83%)
14:21
上證指數
3622.23 +40.49(1.13%)
14:21
深圳成指
14540.88 +361.01(2.55%)
14:21
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.40(0.37%)
09/03

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