【時報-台北電】6日三大指數開盤漲跌不一，隨後集體拉升，滬指漲逾1%站上3600點，創指在醫療、醫藥板塊帶領下表現相對強勢漲逾3%，北向資金流入超50億元，兩市成交額超9000億。盤面上，參股新三板精選層概念多股高開，粵港澳概念股開盤活躍，CRO概念拉升，光伏概念走弱，白酒板塊沖高，鋰礦股持續殺跌。午收整體看來，北交所概念、CRO概念、白酒板塊漲幅居前，有機矽、HIT電池、磷化工板塊跌幅居前。
午間收盤，滬指漲1.02%，報3618.31點；深成指漲2.16%，報14486.65點；創指漲3.75%，報3218.35點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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