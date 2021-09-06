【時報記者張漢綺台北報導】看好異國風味商機，全家(5903)自9月8日起推出MAMAK檔第二波聯名鮮食，此次商品除了蝦醬、叻沙醬入料外，亦首次加入馬來西亞國民等級的甜點「加央醬」，品項擴及麵類、三明治及包子，增加消費者不同購買選擇，希望能推升相關商品業績。

繼今年7月「全家」與台北東區熱門餐廳「MAMAK檔星馬料理」合作推出以咖哩、沙嗲口味製成握沙拉、大口飯糰及咖哩雞飯等3款聯名商品，市場反應佳，並同步帶動相關品類銷售成長近1成，持續看好異國風味商機，同時瞄準南洋控美食需求，全家便利商店自9月8日起推出MAMAK檔第二波聯名鮮食。

全家表示，此次商品除了有極具南洋風味的蝦醬、叻沙醬入料外，亦首次加入馬來西亞國民等級的甜點「加央醬」，品項擴及麵類、三明治及包子，增加消費者不同購買選擇；此外，南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料，集結一、二波7款聯名商品，並以早、中、晚不同樣式呈現，滿足消費者三餐需求。

再者，近期民眾外出用餐機會增加，名店人潮湧現，針對不想人擠人又想吃名店美食消費者，全家自9月8日至10月5日攜手黃亞細肉骨茶、PABLO、MAMAK檔等11種知名品牌，聯名推出近30款的名人名店商品貨架，首推「黃亞細肉骨茶麵」，與日系人氣甜點PABLO合作推出2款零食，另有與星馬人氣餐廳MAMAK檔合作推出的「Hen蝦蝦條咖哩叻沙風味」。

受惠於本土新冠肺炎疫情趨緩，全家便利商店7月合併營收為68.2億元，月增8.14%，年減12.87%，累計前7月合併營收為481.67億元，年減1.17%。

全家表示，警戒降級與各式鬆綁政策啟動，7月來客數已較6月略升，加上高溫暑假，為傳統便利商店旺季，輔以父親節、情人節、中元節、中秋預購等節慶商機陸續湧現，有助業績表現。

(時報資訊)

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